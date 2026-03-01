Bezzecchi domina in Thailandia Aprilia sfida Ducati

Marco Bezzecchi ha ottenuto una vittoria in Thailandia, dominando la gara e consolidando la sua posizione. Aprilia si presenta come un'avversaria seria, sfidando Ducati e dimostrando una crescita significativa. La corsa ha visto momenti di tensione e sorprese, con piloti che hanno affrontato condizioni variabili e sfide tecniche. La competizione continua a tenere alta l’attenzione degli appassionati di motori.

Alla prima gara MotoGP il riminese Marco Bezzecchi vola con Aprilia Racing: quattro moto tra i primi cinque e Marc Márquez fuori per foratura. Bagnaia resta in affanno. Derby italiano riaperto "Se parti spaventato, parti sconfitto", aveva detto qualche giorno fa Marco Bezzecchi. Così in Thailandia, alla prima gara dell'anno, il ricciolone di Rimini, ha deciso che era meglio spaventare gli altri, brutalizzandoli dal primo all'ultimo giro con la sua freccia nera, quest'Aprilia che è alla terza vittoria di fila dopo le ultime due dello scorso anno, quando Marquez era però in infermeria e il Mondiale già chiuso. Questa vittoria ha tutto un altro...