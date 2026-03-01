Bezzecchi e Aprilia dominano a Buriram Ducati in crisi

A Buriram, Bezzecchi e Aprilia si sono imposti con decisione nel Gran Premio della Thailandia 2026 di MotoGP, mentre la Ducati ha mostrato difficoltà. La gara si è svolta con molte emozioni, segnando l’inizio della stagione e portando i protagonisti a confrontarsi su un circuito impegnativo. La competizione ha visto i migliori piloti sfidarsi fino all’ultimo giro, confermando l’intensità del primo appuntamento.

Una domenica intensa e ricca di emozioni ha caratterizzato l'apertura della stagione 2026 della MotoGP, offrendo uno spettacolo che resterà nella memoria degli appassionati. In un contesto imprevedibile, la corsa si è conclusa con una vittoria di grande rilevanza, segnando eventi che rafforzano la posizione di alcuni protagonisti e fanno segnare squarci di crisi per altri. La gara ha dimostrato come il talento e la determinazione possano riscrivere le dinamiche di un campionato fin dall'esordio, lasciando spazio a nuove aspettative e a scenari di percorrenza imprevedibili. Il nome di Marco Bezzecchi si è scritto nero su bianco nella storia della MotoGP grazie a una performance impeccabile.