Joao Gomes e Rios | i nomi del Napoli per il centrocampo

Il Napoli sta lavorando per rinforzare il reparto di centrocampo e sta considerando diversi profili. Tra i nomi sul tavolo ci sono Joao Gomes e Rios, oltre a Frattesi. La società sta monitorando le opzioni disponibili e valuta le possibilità di acquisto o prestito. La sessione di mercato rimane aperta e le trattative continuano in vista di potenziali sviluppi nelle prossime settimane.

Il Napoli si muove già per rifare il centrocampo e valuta profili diversi per caratteristiche, età e costo. Tra le piste considerate più interessanti c’è quella che porta a Joao Gomes, nome che torna d’attualità soprattutto dopo la retrocessione del Wolverhampton, scenario che può aprire a cessioni pesanti. A fare il punto è Il Mattino. Accanto al brasiliano resta forte anche l’attenzione su Richard Rios del Benfica. Il giocatore piace molto, ma l’operazione viene considerata complicata per i costi dell’eventuale trattativa. Il Napoli continua comunque a tenerlo dentro la lista dei centrocampisti seguiti con maggiore interesse. Nel quadro rientrano anche piste già note.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Clamoroso Napoli, cambia tutto a centrocampo

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