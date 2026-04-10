Fabrizio Romano | Rios non esclude João Gomes il Napoli valuta entrambi

Il Napoli sta valutando diverse opzioni per rinforzare il centrocampo in vista del mercato estivo. Secondo alcune fonti, tra i nomi presi in considerazione ci sono sia Rios che João Gomes. La società non ha ancora escluso nessuno dei due calciatori e sta analizzando le possibilità di ingaggio. La decisione finale dovrebbe arrivare nei prossimi mesi, in base alle valutazioni tecniche e alle offerte ricevute.

Il Napoli inizia a muoversi in vista del mercato estivo, con possibili cambiamenti a centrocampo ancora in fase di valutazione. Tra nomi monitorati e opportunità emergenti, il club azzurro osserva diversi profili senza aver ancora preso decisioni definitive. Rivoluzione in arrivo a centrocampo?. Ecco quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube: “Ragazzi, voglio tornare su un nome, quello di Joao Gomez del Wolverhampton, perché continua il movimento attorno a questo ragazzo. Il Wolverhampton retrocederà in Championship e quindi, chiaramente, può diventare un’opportunità. Se ne è parlato tanto a gennaio, ma non c’è mai stata la possibilità che lasciasse il club durante il mercato invernale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Fabrizio Romano: “Rios non esclude João Gomes, il Napoli valuta entrambi” Leggi anche: Napoli, Romano: «Contatti costanti per Joao Gomes. Ma non è l’unico nome» Joao Gomes è in cima alla lista del Napoli: azzurri in contatto costante con il suo entourage (Romano)Il Napoli programma già il calciomercato estivo: resiste l’interesse per Joao Gomes, centrocampista del Wolverhampton. Temi più discussi: Roma, rinnovi in stand-by per Cristante e Mancini: la situazione secondo Fabrizio Romano; Il Milan lavora da tempo su Goretzka: gli aggiornamenti sulla trattativa di Fabrizio Romano; Bastoni-Barcellona, disponibilità del giocatore ma nessuna trattativa con l'Inter! Gli aggiornamenti di Fabrizio Romano; Centrocampo Inter: non solo Koné della Roma, i Nerazzurri tornano alla carica per un vecchio obiettivo. Offerto Ugarte, contatti per Joao Gomes e la pista Rios: Romano fa il punto a centrocampoIl Napoli si muove sottotraccia sul mercato, soprattutto a centrocampo, ma senza accelerate immediate. A fare il punto è Fabrizio Romano, che aggiorna sulle possibili strategie del club azzurro. Vogl ... msn.com Fabrizio Romano: 'Cancelo alla Juve e Adeyemi all'Inter? Non mi risulta'Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, le voci che vorrebbero la Juventus su Cancelo e l' Inter su Adeyemi non avrebbero basi concrete.. Romano: ... it.blastingnews.com Calciomercato Napoli, nuove indiscrezioni rivelate da Fabrizio Romano - facebook.com facebook Secondo Fabrizio Romano, il Milan non sta cercando compratori per Leao x.com