Jean Alesi imbarazzato dopo aver distrutto un'altra Ferrari a Monte Carlo | Fregato dai trabocchetti

Durante il Gran Premio di Monaco, Jean Alesi ha causato la distruzione di un'altra vettura Ferrari. Dopo l'incidente, l'ex pilota ha dichiarato di essersi sentito in imbarazzo per quanto accaduto, riconoscendo di essere stato vittima di trabocchetti durante la corsa. L'episodio ha attirato l'attenzione degli appassionati, che hanno seguito con interesse l'intera gara, segnata da questa rovinosa uscita di scena.