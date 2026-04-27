Jazz Day Quintet | concerto in Piazza Vescovado a Caorle

Nel centro storico di Caorle, Piazza Vescovado si anima con un concerto dedicato al jazz. L'evento si svolge nel pomeriggio e vede sul palco il Jazz Day Quintet. La piazza, nota per la sua atmosfera caratteristica, fa da sfondo a questa esibizione musicale. L'occasione riunisce appassionati e curiosi che si fermano ad ascoltare le note dal vivo in un pomeriggio di musica.

La suggestiva Piazza Vescovado, nel cuore del centro storico di Caorle, ospita un pomeriggio di grande jazz. Sul palco il Jazz Day Quintet, formato da cinque professionisti affermati nel panorama jazzistico italiano e internazionale, che collaborano da anni tra seminari e concerti: Claudia.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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