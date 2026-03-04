Sabato 21 marzo al Pasquino Art Center di Trastevere si esibisce il K?MA Jazz & Bossa Quintet, un gruppo composto da cinque musicisti che suonano jazz e bossa nova. La serata prevede un repertorio che unisce atmosfere eleganti e momenti di forte coinvolgimento musicale. L’evento si svolge nel cuore del quartiere, offrendo un’occasione per ascoltare musica dal vivo.

Sabato 21 marzo il Pasquino Art Center di Trastevere ospita KAMA Jazz & Bossa Quintet, un elegante ensemble che propone una serata all’insegna del jazz e della bossa nova, tra raffinatezza e coinvolgimento. KAMA Jazz & Bossa è un vero e proprio viaggio sonoro tra i grandi classici del jazz e della tradizione brasiliana, ove melodia, groove ed eleganza convivono in perfetto equilibrio. Gli arrangiamenti curati e il costante dialogo tra voce e strumenti creano atmosfere intime e suggestive, in grado di trasportare il pubblico tra le sfumature dello swing e le vibrazioni morbide della bossa nova. Un appuntamento pensato per chi ama il jazz raffinato, le sonorità brasiliane e il piacere dell’ascolto dal vivo in una dimensione raccolta e coinvolgente. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Argomenti discussi: K?MA Jazz & Bossa Quintet; KAMA Jazz & Bossa Quintet.

