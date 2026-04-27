Januaria conquista Rai 1 | la voce di Catanzara vola in finale
? Cosa sapere La cantante catanzarese Januaria accede alla finale di Dalla Strada al Palco su Rai 1.. L'esibizione di Sally sotto la direzione di Enrico Melozzi apre la strada al titolo nazionale.. Venerdì 24 aprile, la cantante catanzarese Januaria ha conquistato un posto nella finale di Dalla Strada al Palco Special dopo aver interpretato con forza il brano di Vasco Rossi intitolato Sally durante la prima serata su Rai 1. Mentre nei salotti televisivi del capoluogo si discute dei nuovi palinsesti, nelle strade di Catanzara l’eco della voce di Januaria arriva fino ai vicoli più silenziosi, portando con sé il merito di un successo ottenuto davanti a una platea di ospiti illustri.🔗 Leggi su Ameve.eu
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