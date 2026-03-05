Green Game l' istituto Guido Dorso conquista la finale e vola a Roma

L’istituto Guido Dorso ha raggiunto la finale del Green Game, il progetto dedicato a sensibilizzare studenti sul riciclo e la sostenibilità ambientale. L’evento si è svolto recentemente e ha coinvolto diverse scuole secondarie di secondo grado in tutta Italia. La scuola si prepara ora a volare a Roma per la fase conclusiva del concorso.

A conquistare il pass per la Finale Nazionale è stata la classe 1^AEE dell'I.T.T. "Guido Dorso", che rappresenterà la provincia di Avellino nell'atto conclusivo del progetto Si è svolto anche per l'I.T.T. "Guido Dorso", l'appuntamento con il Green Game, il progetto educativo dedicato ai temi del riciclo e della sostenibilità ambientale che coinvolge scuole secondarie di II grado in tutta Italia. Nel corso delle attività formative, gli studenti e le studentesse degli istituti di Avellino hanno preso parte con entusiasmo alle lezioni interattive, ottenendo risultati di rilievo. A conquistare il pass per la Finale Nazionale è stata la classe 1^AEE dell'I.

