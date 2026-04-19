Sinner gioca a Madrid nonostante il forfait di Alcaraz | Jannik per il record e per blindare il numero uno

Jannik Sinner parteciperà al torneo Masters 1000 di Madrid, nonostante l’assenza di alcuni avversari di rilievo. L’azzurro ha deciso di scendere in campo per cercare di migliorare la sua posizione in classifica ATP, puntando anche a raggiungere il record di cinque vittorie consecutive nei Masters 1000. L’assenza di alcuni dei giocatori più forti rende questa occasione ancora più significativa per il tennista italiano.

Jannik Sinner ha sciolto i dubbi e sarà al Masters 1000 di Madrid: senza Alcaraz e Djokovic, l'azzurro ha una grande occasione per allungare nel ranking ATP, inseguire il record delle cinque vittorie di fila nei Masters 1000 e avvicinarsi ancora di più agli obiettivi principali sulla terra rossa.🔗 Leggi su Fanpage.it

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