Il rapper Jake La Furia si esibirà gratuitamente il 27 giugno a Fonte del Cerro, nel comune di Trivento. La performance fa parte di un evento volto a portare la musica rap nelle aree rurali del Molise. La manifestazione si svolgerà all'aperto e mira a coinvolgere la comunità locale, offrendo un'occasione di intrattenimento senza costi. La data segna un'occasione speciale per gli appassionati della scena musicale italiana.

? Cosa sapere Jake La Furia si esibisce gratuitamente il 27 giugno a Fonte del Cerro, Trivento.. L'evento punta a portare la cultura rap nazionale nelle zone rurali del Molise.. Il 27 giugno la località Fonte del Cerro a Trivento ospiterà il concerto gratuito di Jake La Furia, portando uno dei pilastri della scena urban italiana tra i vicoli e le tradizioni della provincia molisana. L’evento, che si terrà nella frazione di Trivento, promette di trasformare una serata estiva in un momento di forte richiamo per l’intero territorio. Il rapper milanese, noto anche con lo pseudonimo di Francesco Vigorelli, sarà il protagonista assoluto di questo appuntamento live, offrendo al pubblico la possibilità di assistere gratuitamente a una performance di alto livello musicale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jake La Furia conquista Trivento: il mito dei Club Dogo è gratis

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