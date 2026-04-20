GialappaShow stasera TV8 | Jake La Furia e ospiti a sorpresa

Stasera su TV8 va in onda un nuovo episodio del GialappaShow, condotto questa volta da Jake La Furia, che partecipa come co-conduttore. Insieme a lui ci saranno ospiti a sorpresa, e lo spettacolo comprenderà sketch irriverenti, ritorni di artisti come Jovanotti, parodie di programmi televisivi e un omaggio musicale dedicato a Bowie da parte di Motta.

Nuovo appuntamento del GialappaShow in prima serata su TV8. Jake La Furia co-conduttore tra sketch irriverenti, ritorni come Jovanotti, parodie TV e un omaggio musicale di Motta a Bowie. Stasera, lunedì 20 aprile alle 21.30, su TV8 torna il GialappaShow, il programma della Gialappa's Band firmato da Giorgio Gherarducci e Marco Santin e condotto da Mago Forest, in prima visione assoluta e in contemporanea su Sky e NOW. La quarta puntata segna il giro di boa della stagione e conferma il mix di satira, musica e comicità che caratterizza lo show. Jake La Furia co-conduttore tra sketch e improvvisazione A guidare, insieme a Mago Forest, la serata insieme al cast ci sarà Jake La Furia, che per questa puntata veste i panni di co-conduttore tra gag, interventi a sorpresa .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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