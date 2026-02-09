La seconda domenica del Cento Carnevale d’Europa si riempie di musica, colori e tanta gente. Sul palco sale Jake La Furia, che infiamma il pubblico con il suo rap. La festa continua tra carri allegorici e cori di migliaia di persone che ballano e cantano all’unisono. Un giorno di festa che mostra tutta la vitalità di questa tradizione.

Un’onda di persone, musica, colori e cuori che battono all’unisono nella seconda domenica del Cento Carnevale d’Europa. Un successo pieno, potente, firmato Manservisi, una giornata da ricordare, con la piazza diventata un corpo solo, vivo, pulsante. E a infiammare ancor di più è stato Jake La Furia, con il suo rap e i suoi successi cantati dal pubblico. Un live terminato con la firma del manifesto del Cento Carnevale d’Europa. "Tanta gente, ancor più della scorsa domenica, anche se il sole è sputato a intermittenza ma la giornata l’abbiamo scaldata e colorata noi – ha detto Riccardo Manservisi – tante persone anche da oltre Italia, da Francia e Spagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jake La Furia e quel rap che trascina. Sui carri sale il trionfo del carnevale

È stato annunciato il primo ospite dell'edizione 2026 del Cento Carnevale d'Europa: Jake La Furia.

Al Carnevale di Cento d'Europa si avvicinano due importanti appuntamenti musicali con Rose Villain e Jake La Furia.

