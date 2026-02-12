Rikishi | Dico la mia su Jacob Fatu a Wm42

Jacob Fatu sta facendo parlare di sé più che mai. Dopo aver conquistato le classifiche con il suo debutto, è tornato in scena e ha già complicato la vita a Cody Rhodes. Ora si prepara a sfidare Drew McIntyre, il campione del mondo dei pesi massimi. La sua ascesa continua a far discutere tra gli appassionati di wrestling.

Jacob Fatu ha scalato rapidamente le classifiche sin dal suo debutto nella promotion, e  dal suo ritorno ha complicato la vita a Cody Rhodes,  preparandosi al contempo alla rivalità con il campione del mondo dei pesi massimi in carica, Drew McIntyre. Mentre molti fan sono convinti che Rhodes finirà per annientare gli avversari all’Elimination Chamber, il membro della WWE Hall of Fame Rikishi non nuovo a previsioni e considerazioni soprattutto quando si tratta di membri della famiglia, non crede che sarà ad arrivare a WrestleMania. “ Mi sbilancio; non so niente. Vedo Jacob contro Drew McIntyre a WrestleMania per la cintura, e poi la cintura passerà di mano”,  ha affermato Rikishi con audacia durante una puntata del suo podcast ” Rikishi Fatu Off The Top “. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

