Negli ultimi giorni si sono susseguite voci riguardo a una possibile relazione tra un attore noto per il ruolo in una serie di successo e una top model appartenente a una famiglia famosa. Si parla di un'affinità tra i due anche in fatto di look, con molte speculazioni sui loro incontri e sui presunti segnali di un legame sentimentale. La vicenda ha attirato l'attenzione di molti fan e media, senza che siano state fornite conferme ufficiali.

I due, che pare siano stati avvistati in atteggiamenti inequivocabili durante l'ultimo Coachella Festival, sembrano infatti puntare spesso e volentieri su scelte di stile che, se non sono identiche, poco ci manca. La passione per i cappellini, i bomber in pelle abbinati ai jeans blu, le T-shirt bianche, le borse con i charms, tutti elementi che sicuramente sono in linea con i trend contemporanei e che, data l'età simile dei due, verrebbe da dire che è naturale possano trovare spazio nei guardaroba di entrambi. Ma a rendere queste coincidenze curiose e a creare un'affinità visiva inconfondibile è proprio un'estetica simile, che talvolta sembra perfettamente riflettersi tra i due.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jacob Elordi e Kendall Jenner: l'affinità c'è, almeno in fatto di look

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