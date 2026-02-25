La star del brand, sugli schermi da oltre 25 anni, ha parlato dei progetti per il futuro dopo l'arrivo nelle sale cinematografiche del prossimo film. Jackass 5 sarà l'ultimo capitolo del franchise che è presente sugli schermi da oltre 25 anni. A confermarlo è stato Johnny Knoxville, l'attore e stuntman, durante un'intervista rilasciata al magazine Rolling Stone. Jackass ha debuttato su MTV nel 2000 e il brand ha poi portato alla realizzazione di film che comprendono documentari e progetti di finzione.Johnny Knoxville, rispondendo alle domande della rivista, ha ammesso: "Il quinto sarà l'ultimo. Questo è il posto naturale dove concludere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jackass 5, Johnny Knoxville conferma: "Sarà davvero l'ultimo"

Leggi anche:

Jackass: Johnny Knoxville annuncia ufficialmente il nuovo film per l’estate 2026

Johnny Knoxville torna a rischiare la vita: nuovo film Jackass nei cinema a giugno

Jackass 5 is Coming! Johnny Knoxville’s Most Dangerous Stunts Explained | Joe Rogan

Temi più discussi: Johnny Knoxville: Jackass 5 sarà l'ultimo, è il luogo naturale dove finire; Il nuovo film di Jackass arriva anche nei cinema svizzeri – Notizie; Johnny Knoxville afferma che Jackass 5 sarà l’ultimo; Nexus prevede di triplicare il proprio EBITDA dopo essere stata acquisita dalla società giapponese Sojitz.

Jackass 5, Johnny Knoxville conferma: Sarà davvero l'ultimoLa star del brand, sugli schermi da oltre 25 anni, ha parlato dei progetti per il futuro dopo l'arrivo nelle sale cinematografiche del prossimo film. movieplayer.it

Jackass 5, Johnny Knoxville conferma: Sarà l'ultimoDopo il successo in TV e quattro adattamenti cinematografici, Jackass sta per tornare con un quinto film e, a detta di Johnny Knoxville, sarà l'ultimo. comingsoon.it