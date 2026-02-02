Escape room a scuola anche Palermo nel progetto nazionale per l' insegnamento delle lingue

Palermo entra nel progetto nazionale “Enigmap Language Lab”. Le scuole della città adottano le escape room online multilingue per insegnare le lingue straniere in modo più interattivo. Gli studenti si sfidano tra enigmi e giochi, rendendo l’apprendimento più coinvolgente e pratico. È una novità che sta già attirando l’attenzione di insegnanti e genitori.

Anche le scuole di Palermo aderiscono a “Enigmap Language Lab”, il progetto nazionale che porta nelle scuole le escape room online multilingue come strumenti innovativi a supporto dell’insegnamento delle lingue. Il progetto è ideato da Enigmap ed è finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino. La dimensione scientifica e di ricerca è garantita dalla collaborazione con il dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università di Firenze e con il Centro di Ricerca sui Giochi per il Cambiamento Sociale (GiX), che seguono il monitoraggio e la valutazione dei risultati. Il progetto, già avviato a livello nazionale, ha una durata complessiva di 24 mesi e prevede il coinvolgimento di almeno 100 scuole.🔗 Leggi su Palermotoday.it

