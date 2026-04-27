Nella cornice di Villa Firenze si è svolto un incontro tra rappresentanti italiani e statunitensi, focalizzato sul Trusted Tech Dialogue. L’evento ha visto la partecipazione di decisori pubblici, esponenti dell’industria e del mondo della ricerca. L’obiettivo dichiarato è di trasformare l’accordo politico in azioni concrete di cooperazione operativa, testando così un nuovo modello di collaborazione tra i due paesi nel settore tecnologico.

Un incontro ad alto livello che riunisce decisori pubblici, industria e mondo della ricerca con l’obiettivo di trasformare l’allineamento politico in cooperazione operativa. Questo è “U.S.–Italy Trusted Tech Dialogue: Accelerating Transatlantic Innovation”, l’evento che domani sarà ospitato dall’Ambasciata d’Italia a Washington. Un’iniziativa che si inserisce nel solco della dichiarazione congiunta dello scorso anno, ma punta a segnare un cambio di passo: non più soltanto coordinamento, bensì costruzione concreta di capacità tecnologiche condivise nello spazio transatlantico. Tre direttrici operative orientano il confronto: il rafforzamento degli ecosistemi tecnologici “trusted” tra democrazie, la riduzione delle dipendenze strategiche attraverso il de-risking delle supply chain, e l’accelerazione del passaggio dalla ricerca al mercato.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Italia-Usa, perché il Trusted tech dialogue di Villa Firenze è un test operativo

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