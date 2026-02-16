Trusted Tech Alliance | la nuova coalizione globale per la sicurezza digitale

La Trusted Tech Alliance nasce questa settimana a causa delle crescenti minacce informatiche che colpiscono aziende di ogni settore. I principali leader tecnologici si sono riuniti per creare una rete di collaborazione globale, con l’obiettivo di condividere informazioni e rafforzare le difese contro attacchi cyber sempre più sofisticati. Durante il primo incontro, hanno firmato un protocollo che prevede l’istituzione di piattaforme comuni per il monitoraggio delle vulnerabilità.

(Adnkronos) – I leader mondiali della tecnologia hanno lanciato un'iniziativa di cooperazione senza precedenti. Durante la Security Conference di Monaco, nasce la Trusted Tech Alliance (TTA), una coalizione di 15 aziende provenienti da Africa, Asia, Europa e Nord America, unite per garantire che il progresso tecnologico sia sinonimo di sicurezza e resilienza. L'Alleanza si fonda sulla. 15 leader globali della tecnologia lanciano la Trusted Tech Alliance La Trusted Tech Alliance è composta da Anthropic, AWS, Cassava Technologies, Cohere, Ericsson, Google Cloud, Hanwha, Jio Platforms, Microsoft, Nokia, Nscale, NTT, Rapidus, Saab e SAP.