Sicurezza digitale globale | nasce la Trusted Tech Alliance con 15 colossi IT per standard più elevati e resilienza

Quindici giganti dell’industria tech provenienti da diversi continenti hanno fondato la Trusted Tech Alliance a Monaco di Baviera il 16 febbraio 2026, perché vogliono creare un sistema più sicuro e resistente contro le minacce informatiche. La nuova alleanza si impegna a sviluppare regole più stringenti per proteggere dati e reti, coinvolgendo aziende come Microsoft, Samsung e Tencent. Tra le iniziative, ci sono piani concreti per condividere informazioni sulle vulnerabilità e rafforzare le difese comuni.

Nasce la Trusted Tech Alliance: un nuovo patto globale per la sicurezza digitale. Monaco di Baviera, 16 febbraio 2026 – Quindici aziende tecnologiche provenienti da Africa, Asia, Europa e Nord America hanno dato vita alla Trusted Tech Alliance (TTA), una coalizione senza precedenti volta a elevare gli standard di sicurezza e resilienza nel settore digitale. L'iniziativa risponde alla crescente preoccupazione per l'affidabilità delle nuove tecnologie e mira a garantire che il progresso tecnologico sia intrinsecamente legato alla sicurezza. Un fronte comune per un ecosistema digitale più sicuro. La TTA nasce dalla consapevolezza che la sicurezza digitale non può essere garantita da una singola entità o nazione, ma richiede una collaborazione globale e un impegno condiviso verso standard verificabili.