italia kenya il laboratorio africano del piano mattei

Il 20 aprile 2026, a Roma, è stato firmato il piano d’azione Italia-Kenya 2026-2029 durante una visita ufficiale del presidente kenyota e un incontro con il presidente italiano. Il documento rappresenta un accordo tra i due paesi e riguarda specificamente le aree di cooperazione e sviluppo per il periodo 2026-2029. La firma è avvenuta in un contesto istituzionale e ufficiale, senza indicazioni di altre attività o dettagli aggiuntivi.

Il piano d’azione Italia-Kenya 2026-2029, firmato a Roma il 20 aprile 2026 in occasione della visita ufficiale del presidente William Ruto e dell’incontro con Giorgia Meloni, non è una semplice dichiarazione d’intenti. È un documento che prova a definire un’architettura di presenza italiana nell’Africa orientale, indicando il Kenya come uno dei perni del Piano Mattei e dunque come un interlocutore privilegiato per la proiezione politica, economica e strategica di Roma nel continente. Il testo parte da un dato politico preciso: i due governi considerano la relazione bilaterale già solida, ma vogliono portarla a un livello più strutturato, facendo del rapporto non un episodio diplomatico, ma un quadro stabile di cooperazione multilivello.🔗 Leggi su It.insideover.com

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