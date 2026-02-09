Piano Mattei Bernini inaugura sede fondazione Med-Or in Kenya

La ministra Anna Maria Bernini ha aperto ufficialmente la nuova sede di Med-Or Italian Foundation for Africa a Nairobi. L’evento si è svolto questa mattina, con la ministra che ha visitato gli spazi e incontrato alcuni rappresentanti locali. La fondazione mira a rafforzare i rapporti tra Italia e Africa, e questa apertura segna un passo importante in quella direzione. Bernini ha sottolineato l’impegno del governo italiano nel sostenere iniziative che favoriscono lo sviluppo e la cooperazione tra i due continenti. La cerimonia si è svolta alla presenza di alcuni ospiti e rappresentanti del settore.

NAIROBI, 09 FEB – La ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha inaugurato la sede di Med-Or Italian Foundation for Africa, a Nairobi. Quello in Kenya è il primo ufficio aperto all'estero dalla fondazione e stabilirà una presenza diretta in tutto il continente africano. Ha elogiato l'apertura della sede di Med-Or come un tassello importante nell'ambito del Piano Mattei per l'Africa promosso dal governo Meloni. La ministra ha poi presenziato alla firma di un protocollo d'intesa tra Med-Or e il ministero della Pesca del Kenya, che potrà favorire progetti di blue economy, anche in ambito Piano Mattei.

