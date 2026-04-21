In occasione dell’evento organizzato da Med-Or, si è parlato di un piano tra Italia e Kenya volto a rafforzare la collaborazione tra i due paesi. Durante l’incontro, si è evidenziato l’obiettivo di sviluppare una cooperazione che favorisca la creazione di posti di lavoro e il ritorno degli investimenti. La discussione si è concentrata sulla promozione di progetti condivisi, con un’attenzione particolare alle opportunità di co-produzione tra le due nazioni.

“Una relazione di co-produzione e cooperazione, questo è ciò che immaginiamo per il futuro dell’Africa e l’Europa: creare posti di lavoro e ottenere ritorno degli investimenti. E questo è il momento per investire in Africa”. Parole rappresentative, pronunciate a Roma durante l’evento “Kenya: A country looking towards the future”, organizzato da Med-Or Italian Foundation alla Luiss Guido Carli, dal presidente keniota William Samoei Ruto. In carica dal 2022 e promotore di un’agenda orientata alla crescita e all’attrazione di investimenti, nella sua lecture al The Dome, Ruto ha raccontato la dimensione regionale, internazionale e globale del suo Paese e sintetizzato il significato di una visita che segna un passaggio rilevante nei rapporti tra Italia e Kenya.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Italia-Kenya, il Piano Mattei passa da Nairobi. L’evento di Med-Or

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