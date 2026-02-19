Inacio Pià ha scelto di non partecipare al pranzo Uefa, causando tensione tra l’Atalanta e il Borussia Dortmund. La decisione è arrivata in un momento di forte dissenso tra le due squadre, che si sono trovate in disaccordo sulla gestione degli incontri ufficiali. La situazione si complica prima del ritorno in campo, con l’Atalanta che ha deciso di non condividere il pasto con gli avversari. La protesta si concentra sulla modalità con cui sono state organizzate le ultime attività ufficiali. La partita di mercoledì si avvicina senza segnali di distensione.

Nessun pranzo Uefa martedì, probabilmente sarà così anche mercoledì prima del match di ritorno. E’ gelo fra Atalanta e Borussia Dortmund, e questo nulla c’entra col risultato del match d’andata. La vicenda è più complessa e riguarda lo “ scippo “ di Inacio Pià, uno dei baby talenti cresciunti nel vivaio orobico. "Da un punto di vista morale lascio giudicare a ciascuno ma è una ferita aperta. Siamo affezionati ai ragazzi che cresciamo, Inacio è dall’età di 7-8 anni che era nel nostro settore giovanile e ci è stato portato via", ha detto l’ad Luca Percassi spiegando la decisione del club bergamasco di disertare il tradizionale momento conviviale a tavola organizzato dalla Uefa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Si va davanti alla fifa. Inacio Pià è un caso. Vertenza della Dea contro il Borussia

Caso Inacio, si accende lo scontro Atalanta-Dortmund: vertenza alla FIFAIl caso Inacio ha scatenato un duro confronto tra Atalanta e Borussia Dortmund, con la FIFA chiamata a decidere.

“È una ferita aperta”: l’Atalanta non ci sta, vertenza alla FIFAL’Atalanta ha deciso di portare la questione legale alla FIFA dopo aver subito una sanzione.

