Italia-Canada oggi Mondiali curling misto 2026 | orario tv programma streaming

Oggi, lunedì 27 aprile, si svolge la partita tra Italia e Canada nel raggruppamento B dei Campionati Mondiali di curling 2026, nella specialità misto doppio. La sfida rappresenta un appuntamento importante nel calendario della competizione, che si tiene nel corso di questa settimana. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming, con orario e dettagli ancora da comunicare.

Un test di fondamentale importanza. Oggi, lunedì 27 aprile, si disputerà Italia-Canada, big match valido per il raggruppamento B del Round Robin dei Campionati Mondiali 2026 di curling, specialità misto doppio. Esame di continuità per Stefania Constantini ed Amos Mosaner, alle prese con una delle squadre più competitive della rassegna iridata. Gli azzurri, esattamente come i nordamericani, viaggiano a punteggio pieno con tre successi su tre incontri svolti imponendosi rispettivamente contro Cechia, Ungheria e Germania. Per i canadesi sono arrivate invece le vittorie contro Corea del Sud, Finlandia e Stati Uniti. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Italia-Canada ai Mondiali 2026 di curling doppio misto nella giornata di oggi (lunedì 27 aprile).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Canada oggi, Mondiali curling misto 2026: orario, tv, programma, streaming Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Notizie correlate Leggi anche: Italia-Cechia oggi, Mondiali curling misto 2026: orario, tv, programma, streaming Leggi anche: Italia-Cechia oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orario, programma, streaming Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Italia-Canada oggi, Mondiali curling misto 2026: orario, tv, programma, streaming; Mondiali di Curling 2026 nel doppio misto: Stefania Constantini e Amos Mosaner, il calendario delle partite e dove vedere; Doppio misto: Constantini e Mosaner pronti per difendere il titolo iridato ai Mondiali di Ginevra; Softball, definito il calendario dell'Italia per la prima fase del Mondiale 2026/2027. Italia-Canada oggi, Mondiali curling misto 2026: orario, tv, programma, streamingUn test di fondamentale importanza. Oggi, lunedì 27 aprile, si disputerà Italia-Canada, big match valido per il raggruppamento B del Round Robin dei ... oasport.it LIVE Italia-Canada, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: scontro diretto cruciale per la qualificazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, quarta sfida degli azzurri ... oasport.it Italia ancora imbattuta ai Mondiali di curling! Constantini/Mosaner battono anche la Germania e lanciano la sfida al Canada - facebook.com facebook Accogliamo con favore il rafforzamento dei legami tra #Canada e #Italia. Questo investimento consolida il ruolo del Canada nella catena del valore europea dei minerali critici. In trepida attesa dei prossimi sviluppi! #CriticalMinerals #Europe @Canad x.com