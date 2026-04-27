Italia al centro della tratta delle donne

Un rapporto recente analizza il ruolo dell’Italia nel traffico di donne. La responsabile del servizio anti tratta di un’associazione nota per il contrasto a questo fenomeno ha illustrato i dati raccolti, evidenziando le modalità di sfruttamento e i percorsi di arrivo di queste persone nel paese. Lo studio si concentra sulle reti criminali coinvolte e sulle aree più colpite, senza formulare giudizi o interpretazioni.

L’analisi di Martina Taricco, responsabile del servizio anti tratta dell’associazione Papa Giovanni XXIII fondata da don Oreste Benzi .🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Italia al centro della tratta delle donne” GF VIP: La VERITÀ Nascosta Dietro il CROLLO delle Donne Notizie correlate I percorsi delle donne al centro dell'edizione 2016 del Festival della Migrazione"Vogliamo che le collettività migranti abbiano spazi di visibilità, per dirci che è possibile convivere in armonia. Leggi anche: Shopping pericoloso, il noir che racconta la tratta delle donne e delle schiave bianche Altri aggiornamenti Temi più discussi: 21 Madri Costituenti: inaugurata al Centro della Pesa la mostra per celebrare l’80° anniversario del diritto al voto delle donne; Vertice Cipro, al centro crisi energia. Meloni: Ue sia più coraggiosa; La delegazione di Fratelli d'Italia al centro rimpatri in Albania. Iintervista a Sara Kelany (21.04.2026); Come l'AI sta trasformando il marketing digitale secondo IAB Italia. Desner: l’Italia al centro della produzione, c’è l’idea GrugliascoDesner punta sulla micromobilità elettrica, con i veicoli di produzione cinese ed importati in Italia dall’azienda milanese. Ora però c’è la volontà di mettere il nostro Paese ancora più al centro, ... motorionline.com Anfia, filiera automotive italiana al centro della sfida europeaIn un momento storico in cui l'automotive globale affronta una trasformazione senza precedenti, l'assemblea pubblica 2025 di Anfia assume un valore che va ben oltre il semplice appuntamento ... ansa.it «Studiate la storia: chi canta Bella Ciao oggi lo fa per Kiev». Le parole del nostro Tino Ferrari, ex professore universitario e militante di Italia Viva, allontanato dal corteo del 25 aprile a Bologna perché portava una bandiera ucraina, dovrebbero farci riflettere su x.com La prima udienza per l’ex senatore di Forza Italia si terrà il 9 luglio. Nel marzo 2025 il caso era stato trasferito da Firenze a Milano in base a un’eccezione avanzata dai difensori - facebook.com facebook