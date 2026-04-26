Shopping pericoloso il noir che racconta la tratta delle donne e delle schiave bianche

Un nuovo romanzo noir si addentra nel mondo dell'haute couture per svelare una realtà nascosta: la tratta di donne e di schiave bianche. L’autrice utilizza un stile raffinato per raccontare come il mondo della moda possa nascondere storie di sfruttamento e traffico illecito. Il libro si concentra su un’indagine che mette in luce le zone oscure dietro le facciate eleganti delle passerelle e dei negozi di lusso.

Tra le pieghe impeccabili dell’haute couture si annida un’ombra scomoda. Con “Shopping.Pericoloso” Stefania Giacomini firma un noir sofisticato, dove la moda diventa specchio incrinato di una realtà taciuta: la tratta delle schiave bianche.? Sul filo teso tra Roma e Lisbona, tra vetrine scintillanti e salotti ovattati, si muovono tre donne – simboli involontari di una lotta sotterranea – trascinate in un gioco di seduzione e potere dove l’apparenza è arma e trappola insieme.? Un romanzo che sfila con grazia sul crimine tra bellezza e denuncia, trasformando il glamour in coscienza narrativa.? Leggi anche Nigeriane, le nuove schiave: «Meglio morire in mare che sopravvivere in strada».🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Shopping pericoloso, il noir che racconta la tratta delle donne e delle schiave bianche Notizie correlate “Tratta delle bianche”. Emanuela Orlandi, cosa è venuto fuori sulla controversa pistaSi torna a parlare della cosiddetta “tratta delle bianche” nel lavoro della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi... “Il nostro impegno contro la tratta delle donne”Il racconto di Martina Taricco, 35 anni, psicologa e psicoterapeuta, responsabile del servizio anti tratta per la Papa Giovanni XXIII.