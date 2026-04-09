I percorsi delle donne al centro dell' edizione 2016 del Festival della Migrazione

L'edizione 2016 del Festival della Migrazione si concentra sui percorsi delle donne migranti, con l'obiettivo di offrire maggiore visibilità alle loro storie e esperienze. Durante l'evento si affrontano temi legati alla presenza femminile nelle comunità migranti, con l'intento di mostrare come sia possibile convivere in modo armonioso. La manifestazione si propone di evidenziare i ruoli e le sfide affrontate dalle donne nel processo di integrazione.

"Vogliamo che le collettività migranti abbiano spazi di visibilità, per dirci che è possibile convivere in armonia. Dobbiamo costruire una società di miti, che si offrano a servizio degli altri, perché nessuno resti indietro". Lo afferma il Cardinale Fabio Baggio, Sotto-Segretario del Dicastero. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Ciclismo, Abodi: “Sicurezza al centro dei percorsi della Coppa Italia delle Regioni 2026”“Il tema della sicurezza lo abbiamo messo anche visibilmente al centro, non solo del dibattito ma anche del percorso. Leggi anche: La nuova edizione del festival 'Elementi' si apre all'insegna dell'arte e della sperimentazione sonora Temi più discussi: Presentato il Festival della Migrazione. La Chiesa dice no ai respingimenti, la Ue agisca diversamente; Festival della Migrazione 2026, si presenta l’undicesima edizione dedicata alle donne nei percorsi migratori; L' Agnese va a morire; PAB - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * LE STORIE DI MIGRAZIONE AL CENTRO TREVI CON LA REGISTA DAPUNT. Festival della Migrazione 2026, si presenta l’undicesima edizione dedicata alle donne nei percorsi migratoriLo afferma il cardinale Fabio Baggio, sottosegretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale alla presentazione dell’XI edizione del Festival della Migrazione, in programma dal 5 ... sulpanaro.net Immigrazione: dal 5 al 15 novembre il Festival della Migrazione 2026. Il tema: Donne migrantiSi svolgerà dal 5 al 15 novembre 2026 in diverse località italiane, partendo da Modena e toccando anche Palermo, l’undicesima edizione del Festival della Migrazione, che quest’anno sarà dedicato alle ... agensir.it Presentata a Roma l'edizione 2026 del Festival della Migrazione, dal 5 al 15 novembre, dedicata in particolare al tema delle donne nei percorsi migratori x.com Vatican News. . Presentato il Festival della migrazione. Dalla Chiesa e dalle organizzazioni cattoliche un appello per l'accoglienza e un netto no alla politica dei respingimenti. In Italia più della metà delle persone migranti sono donne - facebook.com facebook