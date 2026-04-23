Un'ipotesi di ripescaggio dell'Italia ai Mondiali ha suscitato reazioni contrastanti. Secondo un ex collaboratore dell'amministrazione Trump, il team italiano potrebbe sostituire l'Iran nel torneo. Tuttavia, il rappresentante del governo ha definito questa proposta inopportuna, mentre l'ambasciata di Teheran a Roma ha espresso protesta. La questione sta attirando l'attenzione tra le varie parti coinvolte.

«L'Italia ai Mondiali al posto dell'Iran». L'idea dell'inviato di Donald Trump alla Fifa, Paolo Zampolli, riaccende le speranze azzurre. Spente subito l'ambasciata dell'Iran a Roma: «Il calcio appartiene ai popoli, non ai politici. L'Italia ha conquistato la grandezza del calcio sul campo, non grazie a rendite politiche. Il tentativo di escludere l'Iran dalla Coppa del Mondo mostra soltanto la "bancarotta morale" degli Stati Uniti, che temono perfino la presenza di undici giovani iraniani sul terreno di gioco».🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Italia ripescata ai Mondiali? Zampolli (inviato di Trump): «Sì, al posto dell'Iran». Abodi: «Inopportuno». Ira ambasciata di Teheran a Roma

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