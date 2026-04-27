It | Welcome to Derry 2 | svelati i piani per il futuro dello show

Dopo la conclusione della prima stagione, il regista ha annunciato che la serie continuerà con un nuovo episodio ambientato 27 anni nel passato. Questa scelta mira a approfondire le radici del male che da tempo affligge la cittadina e a fornire ulteriori dettagli sulla storia. La decisione di riprendere la narrazione in un’epoca precedente è stata comunicata alla fine della prima parte dello show.

Dopo la prima stagione, Andy Muschietti anticipa un nuovo salto all'indietro di 27 anni per approfondire l'esplorazione dell'origine del male che infesta Derry. Che ne sarà di It: Welcome to Derry? Molti fan hanno apprezzato la nuova incursione di Andy Muschietti nell'universo di Stephen King chiedendo a gran voce nuovi episodi. Eccoli accontentati. Il regista è produttore ha fornito nuove anticipazioni sulla seconda stagione dello show, concentrandosi sulla timeline e sull'ambientazione. Quando sarà ambientata It: Welcome to Derry 2? Muschietti ha aggiornato i fan sullo sviluppo della nuova stagione della serie HBO, come riportato da Deadline, anticipando che i nuovi episodi sono in fase di sviluppo e che i fan del romanzo originale di Stephen King avranno di che gioire.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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