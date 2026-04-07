Acqua e futuro a Quistello | svelati i piani per l’agricoltura 4.0

Sabato 11 aprile alle 10.30, presso l’Hub Oltrepò Mantovano di Quistello, si svolgerà un incontro pubblico organizzato dal Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po. L’evento è rivolto ai consorziati e avrà come obiettivo la presentazione delle attività del consorzio relative ai progetti di agricoltura 4.0 e alla gestione delle risorse idriche. La sessione sarà aperta alla partecipazione di cittadini e operatori locali interessati alle innovazioni nel settore agricolo.

Sabato 11 aprile, alle ore 10.30, l’Hub Oltrepò Mantovano di Quistello ospiterà un incontro pubblico organizzato dal Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po per illustrare le proprie attività ai consorziati. L’evento nasce con la volontà di creare uno spazio di dialogo diretto tra i cittadini, i tecnici e le istituzioni locali. L’obiettivo primario è fare luce sulla funzione strategica che la bonifica riveste oggi nella cura del territorio e nella gestione delle risorse idriche. La giornata prenderà il via con gli interventi di apertura affidati a Gloriana Dall’Oglio, Sindaca di Quistello, e Alberto Borsari, che ricopre il ruolo di Presidente del Consorzio Oltrepò Mantovano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Acqua e futuro a Quistello: svelati i piani per l’agricoltura 4.0 Piani originali per Logan Paul e l'uomo mascherato svelatiLa chiusura del triple threat match disputato ad Atlanta è stata fissata da una riscrittura dell’ultimo minuto, con una serie di cambi di programma... "Nuova grande offensiva in Ucraina". Svelati i piani di Putin per la primaveraNuova battuta d’arresto negli sforzi diplomatici messi in campo dall’amministrazione americana per fermare la guerra in Ucraina. Temi più discussi: L’acqua è il problema (e il mercato) del futuro: a Catania un laboratorio di innovazione a cielo aperto; Acqua, salute e giovani: a Massa la sfida per il futuro passa dalle Apuane; Dall’acqua al futuro: come l’educazione idrica può formare nuove generazioni consapevoli; Acqua, fonte di… vie. Acqua, salute e giovani: a Massa la sfida per il futuro passa dalle ApuaneIl tema della risorsa idrica al centro del dibattito dal titolo EVAM spa: Acqua, Territorio e Futuro che si è tenuto nel palazzo comunale di Massa. noitv.it Dall’acqua al futuro: come l’educazione idrica può formare nuove generazioni consapevoliProsegue il racconto del lavoro di Acquedotto del Fiora nel nostro territorio, in particolare di come, attraverso i giusti mezzi, sia possibile far diventare l’acqua uno strumento educativo. Se c’è .. lavaldichiana.it Scivola in acqua, batte la testa e scompare: 21enne recuperato senza vita nel torrente a 6 metri di profondità - facebook.com facebook Lago di Braies, ghiaccio non sicuro: cinque persone cadute in acqua x.com