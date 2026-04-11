Re Carlo svelati i piani per il centenario della Regina Elisabetta

La Famiglia Reale britannica sta organizzando diverse iniziative per celebrare il centenario della nascita della Regina Elisabetta. I dettagli dei piani sono stati annunciati e prevedono eventi pubblici e commemorazioni ufficiali. La data di nascita della sovrana ricade tra pochi mesi, e le celebrazioni si svolgeranno nel rispetto delle tradizioni reali. La pianificazione coinvolge vari membri della famiglia e istituzioni legate alla monarchia.

La Famiglia Reale britannica si sta preparando per commemorare al meglio il centenario della nascita della defunta Regina Elisabetta. Un impatto gigantesco, il suo, per pensare di non renderle degnamente omaggio. Il 10 aprile, Buckingham Palace ha confermato che Re Carlo, la Regina Camilla e altri membri parteciperanno a differenti eventi per il 100° compleanno, che cade il 21 aprile 2026. Buon compleanno Regina Elisabetta. La compianta Regina è morta all’età di 96 anni. Una notifica che ha fatto il giro del mondo a settembre 2022. Longeva come poche, ha raggiunto il suo 70° anno di regno, lasciando un segno evidente sulla storia UK. È stata la sovrana britannica più longeva, ed è ancora oggi amatissima. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo, svelati i piani per il centenario della Regina Elisabetta Burberry’s lancia una collezione speciale per la regina Elisabetta in occasione del suo centenarioLa regina Elisabetta, anche dopo la sua scomparsa, continua ad influenzare la Gran Bretagna anche nel settore della moda. “Strangolava i nazisti”. Il segreto dello stilista della regina ElisabettaUn nuovo libro conferma una storia che riguarda da vicino Elisabetta II e che per anni è stata considerata niente di più di un’indiscrezione Un sarto... Temi più discussi: Carlo e Camilla celebrano i 21 anni di matrimonio, la storia e gli ostacoli; I dubbi di Carlo prima di sposare Diana: Ci si può innamorare dopo il matrimonio?; Trump, la stima per Elisabetta: l’ultimo ritratto della regina nel salone di Mar a Lago. Il principe Filippo e la Regina Elisabetta di fatto erano separati. Con lui soggiornava spesso la contessa Penny Romsey: l’indiscrezione che fa tremare i RealiIl nuovo libro di Hugo Vickers rivela che il Principe Filippo viveva separato dalla Regina Elisabetta, spesso con la contessa Penny Romsey ... ilfattoquotidiano.it La Pasqua di Re Carlo con William e Kate senza Andrea: In realtà prima di morire la regina Elisabetta aveva già un piano segreto per allontanarloIl libro di Robert Hardman rivela che Elisabetta II voleva allontanare il figlio dal Royal Lodge prima di morire ... ilfattoquotidiano.it A Buckingham Palace in mostra gli abiti di Elisabetta II Oltre 300 capi del guardaroba della regina Elisabetta II in mostra a Buckingham Palace per il centenario della nascita. Esposti abiti iconici, gioielli e pezzi mai visti che raccontano il suo stile e il legam - facebook.com facebook Gli ultimi aggiornamenti dal #Libano, approfondimenti sulla #politica italiano e la Regina Elisabetta. Sabato alle 8.30 con Marianna Aprile e Daniele Bellasio si parlerà di tutto questo e molto ancora in diretta ad "Amici e nemici". Ascolta qui: tinyurl.com/2psc3s x.com