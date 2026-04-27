In Israele, il panorama politico si sta ampliando con la proposta anche dell'ex capo di stato maggiore dell'esercito come possibile alternativa a Netanyahu, oltre ai già noti Bennett e Lapid. Le elezioni previste entro la fine dell’anno vedranno i cittadini chiamati a scegliere se mantenere il governo attuale o optare per una nuova direzione politica. La competizione si intensifica mentre si susseguono le candidature e le proposte per il futuro del paese.

Israele si prepara per le elezioni di fine anno, in cui si deciderà se proseguire sul cammino del Likud di Benjamin Netanyahu oppure dare una svolta politica. Il primo passo lo hanno mosso le opposizioni, con la dichiarata unione fra il partito di Naftali Bennet e Yair Lapid. Du ex-premier, a cui si potrebbe aggiungere anche Gadi Eisenkot del partito liberale "Yashar" che oggi ha chiesto una riunione ai due leader dell'opposizione per "garantire la vittoria di una coalizione sionista". All'appello, l'ex capo di Stato maggiore dell'esercito ha incluso anche di Avigdor Lieberman e Yair Golan, alla guida dei Democratici.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Israele, si allarga l'alternativa a Netanyahu: dopo Bennet-Lapid, si propone anche Eisenkot

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