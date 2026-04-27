Gli ex premier israeliani Naftali Bennett e Yair Lapid hanno annunciato di aver unito i loro partiti, Bennet 2026 e Yesh Atid, in una nuova formazione chiamata Yachad. La decisione arriva mentre entrambi cercano di rafforzare la loro presenza politica e di presentarsi come un'alternativa a Benjamin Netanyahu. La fusione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un passo importante nel panorama politico israeliano.

Gli ex premier israeliani Naftali Bennett e Yair Lapid hanno annunciato di aver fuso i rispettivi partiti – Bennet 2026 e Yesh Atid– in un’unica formazione politica chiamata Yachad (Insieme), con l’obiettivo di sfidare e spodestare Benjamin Netanyahu. Già nel 2021 lo mandarono all’opposizione rompendo una presa sul Paese che durava ininterrotta dal 2009 guidando congiuntamente – alternandosi alla carica di premier secondo un accordo di rotazione – una coalizione con all’interno otto formazioni politicamente diverse, compreso il partito arabo Ra’am guidato da Mansour Abbas. L’operazione non durò molto, tanto che l’anno successivo la maggioranza saltò e Bibi tornò alla guida dello Stato ebraico.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Israele, gli ex premier Bennett e Lapid si alleano per sfidare Netanyahu

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