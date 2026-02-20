Rete internazionale di passeurs smantellata | 14 arresti tra Italia e Francia

Una rete internazionale di passeurs è stata smantellata, portando all’arresto di 14 persone tra Italia e Francia. La scoperta deriva da un’operazione delle forze di polizia che ha smascherato un’organizzazione specializzata nel favorire l’immigrazione clandestina. Le indagini hanno portato a sequestri di denaro e documenti falsi, oltre a fermare i sospettati in diverse regioni. L’azione si è concentrata anche in Abruzzo, dove sono stati eseguiti alcuni provvedimenti. La linea di indagine continua a monitorare i movimenti dell’organizzazione.

L'Aquila - Blitz congiunto delle polizie dei due Paesi contro il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: provvedimenti eseguiti anche in Abruzzo nell'ambito di una squadra investigativa comune. Operazione su scala internazionale contro il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: eseguite quattordici misure cautelari in carcere e un obbligo di dimora tra Italia e Francia, al termine di un'indagine coordinata dalle autorità giudiziarie dei due Stati. Nove destinatari dei provvedimenti restrittivi sono stati rintracciati in Italia, nelle province di Imperia, Torino e L'Aquila; gli altri cinque in territorio francese, tra Marsiglia, Nantes e Nizza.