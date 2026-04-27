Quattro anni dopo aver collaborato, Yair Lapid e Naftali Bennett si sono uniti di nuovo per affrontare il primo ministro in vista delle prossime elezioni in Israele, previste per l’autunno. Entrambi hanno annunciato pubblicamente la loro intenzione di concorrere contro Netanyahu, che attualmente ricopre il ruolo di capo del governo. La loro riunione ha suscitato attenzione nel panorama politico del paese, con le elezioni che si avvicinano.

Quattro anni dopo, Yair Lapid e Nafatli Bennett tornano assieme e lanciano la sfida al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in vista delle elezioni previste per il prossimo autunno. Lapid, leader dell’opposizione e del partito centrista nazionalista Yesh Atid, e Bennett, capo della coalizione di destra Yamina, hanno deciso di unire le forze per creare Insieme, una nuova coalizione che andrà oltre la cooperazione politica post-elettorale che tra il 2021 e il 2022 interruppe brevemente l’egemonia di Netanyhau e dei conservatori del Likud sulla politica israeliana, costruendo una frastagliata coalizione in cui i due oppositori di punta del primo ministro si alternarono alla carica di premier.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Assalto a Netanyahu: Lapid e Bennett uniscono le forze

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