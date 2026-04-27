israele bombarda di nuovo il libano

Israele ha condotto nuovi bombardamenti nel Libano, accusando Hezbollah di aver infranto la tregua. Le operazioni aeree si sono concentrate nella regione meridionale, dove è stato segnalato anche l’uccisione di un soldato dell’esercito israeliano. La situazione rimane tesa, con le autorità di Tel Aviv che giustificano le azioni come risposta alle violazioni delle intese di cessate il fuoco.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato una serie di attacchi energici per colpire con vigore gli obiettivi di Hezbollah in Libano, mettendo in discussione la tregua, prolungata di tre settimane. La mossa di Tel Aviv è arrivata dopo una serie di lanci di razzi e droni da parte della milizia sciita verso il Nord di Israele e le truppe israeliane stanziate nel Sud del Libano. Il portavoce del comando centrale delle Forze di difesa israeliane ha dichiarato che tutte le azioni militari sono state necessarie perché i soldati si trovavano in una situazione di pericolo imminente, una locuzione che Tel Aviv utilizza per poter agire nonostante il cessate il fuoco.🔗 Leggi su Laverita.info

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Israele attacca di nuovo il Libano

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