La Buona stella dove è stata girata la serie e quando va in onda su Rai 1

La serie Rai intitolata La buona stella è stata girata in Calabria e sarà trasmessa in prima serata. La produzione ha coinvolto diverse location della regione, creando un legame diretto tra le scene e il territorio. La messa in onda è prevista a partire dalla prossima settimana, con episodi che si concentrano su temi legati alla vita e alle sfide quotidiane dei personaggi.

La nuova serie Rai La buona stella è pronta a debuttare in prima serata e a portare sullo schermo un racconto intenso, ambientato in una Calabria che diventa parte viva della storia. Il progetto, diretto da Luca Brignone e coprodotto da Rai Fiction e Paypermoon Italia, unisce crime, emozioni e un viaggio umano che attraversa paesaggi spettacolari. La curiosità del pubblico cresce di giorno in giorno, soprattutto per due domande che stanno circolando ovunque: dove è stata girata La buona stella? E quando andrà in onda la serie? Scopriamolo insieme. Uno degli elementi più affascinanti di La buona stella è senza dubbio l’ambientazione. La serie è stata girata interamente in Calabria, scelta non solo per la bellezza dei suoi paesaggi, ma anche per la capacità di raccontare una terra ricca di contrasti, tradizioni e storie da scoprire. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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