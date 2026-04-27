A Isernia è stata istituita l'Associazione di Promozione Sociale Orgoglio Pentro, dedicata alla promozione della cultura e dello sport nella città. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di valorizzare le radici storiche e sportive del territorio, coinvolgendo cittadini e appassionati. La nascita di questa associazione rappresenta un tentativo di rafforzare il senso di appartenenza e di sostenere le attività locali.

? Cosa sapere A Isernia nasce l'Associazione di Promozione Sociale Orgoglio Pentro per cultura e sport.. Il progetto punta a ricostruire l'identità cittadina attraverso il calcio e la tifoseria biancoceleste.. A Isernia è nata ufficialmente l’Associazione di Promozione Sociale ‘Orgoglio Pentro’, un’iniziativa che punta a risvegliare il legame tra la cittadinanza e la sua millenaria storia attraverso la cultura e lo sport. Il progetto, che ha sede nel cuore della città, nasce con l’obiettivo ambizioso di recuperare quel senso di appartenenza ai valori pentri che negli ultimi tempi sembra essersi affievolito. Un gruppo eterogeneo di promotori,...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Isernia risorge: nasce Orgoglio Pentro per unire storia e calcio

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