Varese | ex negozio risorge arte e storia in nuova galleria urbana

Varese: un’antica galleria risorge tra arte e storia nel cuore della città. Varese ha inaugurato un nuovo spazio culturale nel suo centro storico: la galleria “Punto sull’arte” ha aperto le porte al pubblico il 20 febbraio 2026, dopo un trasloco che ha trasformato un ex negozio di calzature e, più recentemente, un punto vendita di pizza al taglio in un punto di riferimento per l’arte contemporanea. L’iniziativa, guidata da Sofia Macchi, mira a rivitalizzare il cuore della città attraverso l’arte, combinando talenti italiani con una prospettiva internazionale e offrendo un segnale di vitalità per il commercio locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Bologna rivive: la Lunga Notte dell’Arte apre spazi inediti tra storia, comunità e creatività urbana.Bologna si anima con la Lunga Notte dell’Arte, che oggi ha aperto spazi insoliti e nascosti in tutta la città.

Riccione tra street art e storia: dal rinnovamento del corso al Metromare trasformato in galleria d'arteRiccione si distingue per il suo mix di tradizione e modernità, con iniziative che valorizzano il patrimonio storico e l'arte urbana.

