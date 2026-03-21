Usa-Iran la storia dell’amichevole dimenticata di Pasadena | altro che Infantino quando il calcio sapeva davvero unire

Nella memoria collettiva, pochi ricordano ancora l’amichevole tra Usa e Iran giocata a Pasadena, un evento che si svolse in un momento di tensione tra i due paesi. La partita si disputò in un clima di attesa e curiosità, attirando l’attenzione di appassionati di calcio e media. Questa sfida rappresenta un episodio di incontro tra nazioni spesso contrapposte, rimasto nel passato senza grandi risonanze.

C’è un’istantanea che la storiografia calcistica occidentale ha lasciato pigramente sbiadire in un cassetto. Non è Francia 98, con i suoi fiori bianchi e la tensione elettrica del debutto mondiale. Era il 16 gennaio 2000, il giorno in cui il Team Melli – la nazionale iraniana – entro nel Rose Bowl di Pasadena non da nemico giurato, ma da ospite d’onore. La scelta di giocare a Los Angeles non fu casuale: la “Città degli Angeli” era la casa di oltre 500mila iraniani, una comunità così radicata da aver ribattezzato la metropoli californiana “ Tehrangeles “. Il progetto fu partorito due anni prima in un salotto di Parigi. Solo tre settimane prima, a Lione, l’Iran aveva battuto gli USA 2-1 in quello che resta uno dei match politicamente più carico della storia del calcio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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