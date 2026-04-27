Isernia ragazzino pesta migrante pakistano | non gli ha comprato le sigarette

A Isernia, nel centro storico, un ragazzino ha chiesto a un migrante pakistano di acquistare un pacchetto di sigarette al distributore automatico. Quando la richiesta non è stata esaudita, il minore avrebbe aggredito il migrante, colpendolo ripetutamente. L’episodio si è verificato in un’area frequentata da residenti e passanti, e sono state chiamate le forze dell’ordine. La polizia sta raccogliendo testimonianze e verificando la dinamica dei fatti.

(Adnkronos) – Gravissimo episodio di cronaca a Isernia, nel centro storico, dove un ragazzino ha chiesto ad un migrante pakistano di prendergli un pacchetto di sigarette al distributore automatico. Com’è noto, i minorenni non possono comprare sigarette. Il pakistano si è rifiutato di farlo e il ragazzo isernino, di solo 14 anni, lo ha spinto.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Leggi anche: "Dodicimila euro a migrante". Preso pakistano Il migrante algerino (salvato dalla toga rossa) ha fatto 13: sono gli alias che ha usato per le sue 23 condanne e 2 espulsioniIl Tribunale di Roma ha condannato il Viminale a risarcire con 700 euro un clandestino algerino pluripregiudicato che era stato portato al Centro di...