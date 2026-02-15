Il migrante algerino salvato dalla toga rossa ha fatto 13 | sono gli alias che ha usato per le sue 23 condanne e 2 espulsioni

Redouane Laaleg, migrante algerino di 56 anni, ha accumulato 23 condanne e due espulsioni, usando 13 diversi alias nel corso degli anni. La sua vicenda si intreccia con un risarcimento di 700 euro che il Viminale dovrà pagare, secondo una sentenza del Tribunale di Roma del febbraio scorso. In passato, i prefetti di Cuneo e Alessandria hanno deciso di espellerlo dal territorio per motivi di pericolosità sociale. Laaleg ha anche numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione, principalmente in Liguria.

