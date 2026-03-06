Dodicimila euro a migrante Preso pakistano

Un uomo pakistano di 37 anni, destinatario di un mandato di arresto internazionale, è stato individuato in un centro di accoglienza a Sotto il Monte. Le autorità lo stanno accusando di traffico di esseri umani e si sospetta che abbia coinvolto migranti in operazioni illegali, offrendo loro somme di denaro. L’individuazione avviene nel contesto di indagini in corso su attività criminali legate all’immigrazione.

L'accusa nei suoi confronti è pesante: traffico di esseri umani. Un pakistano di 37 anni, destinatario di un mandato di arresto internazionale, è stato rintracciato in un centro di accoglienza a Sotto il Monte. Ora è in carcere in attesa dell' estradizione. A eseguire l'arresto la polizia di Stato che ha individuato il pakistano, titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, e destinatario di un mandato di arresto internazionale emesso dalle autorità pakistane per reati connessi al traffico di esseri umani. L'attività è nata da una segnalazione del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia. Al termine delle attività investigative, gli operatori della Squadra mobile sono riusciti a localizzare il trentasettenne ospitato nel centro di accoglienza a Sotto il Monte e ad arrestarlo.