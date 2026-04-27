Ischia drammatica aggressione di un pitbull | donna perde un arto

A Ischia una donna è rimasta vittima di un’aggressione da parte di un pitbull, che ha causato la perdita di un arto e ha portato alla necessità di amputare una gamba. L’incidente si è verificato in un’area pubblica e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, mentre i dettagli sulla dinamica dell’attacco sono ancora in fase di accertamento.

Dramma a Ischia: una donna è stata brutalmente aggredita da un pitbull ed è stata sottoposta ad amputazione di una gamba. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. La tranquillità dell'isola di Ischia è stata drammaticamente scossa da un violento episodio di cronaca che ha visto una donna vittima di una aggressione da parte di un pitbull. Le conseguenze del ferimento sono state devastanti: a causa della gravità delle lesioni riportate durante l'attacco, la malcapitata è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico che ha reso necessaria l'amputazione dell'arto inferiore. Stando a...🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Ischia, drammatica aggressione di un pitbull: donna perde un arto Notizie correlate Donna aggredita da un pitbull a Ischia, amputata una gambaTempo di lettura: 2 minutiE’ ricoverata in ospedale in gravi condizioni – ed ha subito l’amputazione della gamba sinistra – la donna aggredita ieri... Leggi anche: Pitbull azzanna una donna e non la lascia: abbattuto a colpi di pistola a Ischia Contenuti e approfondimenti Si parla di: ISCHIA. PITBULL AGGREDISCE UNA DONNA E VIENE ABBATTUTO DALLA POLIZIA. Ischia, drammatica aggressione di un pitbull: donna perde un artoDramma a Ischia: una donna è stata brutalmente aggredita da un pitbull ed è stata sottoposta ad amputazione di una gamba. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. 2anews.it Aggredita dal proprio pitbull, subisce l'amputazione di una gamba: la polizia abbatte l'animale. Choc a IschiaISCHIA - Choc a Ischia: è ricoverata in ospedale in gravi condizioni - ed ha subito l'amputazione della gamba sinistra - la donna aggredita ieri dal proprio pitbull nella ... ilmessaggero.it