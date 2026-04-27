Una donna è stata aggredita dal suo cane di razza pitbull a Barano d’Ischia, nella zona dello Schiappone. L’incidente ha causato la perdita di una gamba e la vittima si trova ora in prognosi riservata all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

Dramma a Barano d’ Ischia, nella zona dello Schiappone: la vittima è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. Il cane è stato abbattuto dagli agenti per salvarla Un’aggressione violente ed improvvisa, che ha portato a all’amputazione di una gamba. È accaduto ieri a Barano d’ Ischia, uno dei comuni dell’isola verde in provincia di Napoli. Una donna è stataassalita dal pitbull di famigliamentre si trovava nella zona dello Schiappone, nei pressi dell’abitazione dove l’animale era custodito. Le ferite riportate sono apparse da subito gravissime, tanto da rendere necessario un intervento chirurgico d’urgenza. Secondo una prima ricostruzione, la donna, compagna del proprietario del cane, che si trovava ricoverato in ospedale, si sarebbe avvicinata per portare del cibo al pitbull.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ischia, donna aggredita dal suo pitbull: amputata una gamba

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