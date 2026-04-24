Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez si sono ritrovate di nuovo insieme durante un podcast, dove hanno discusso di vari argomenti tra cui anche alcune questioni legate a un ex. Nel corso della conversazione, è stato menzionato Francesco Monte, in relazione a commenti fatti da entrambe le donne. Il video della registrazione è stato pubblicato online, attirando l’attenzione di chi segue le vicende delle due influencer.

Tra pettegolezzi vari, non è potuto mancare un riferimento a Francesco Monte nel podcast di Giulia Salemi, dov'era ospite Cecilia Rodriguez Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez hanno un ex famoso in comune, si tratta di Francesco Monte.Infatti prima è stato fidanzato con l’argentina dal 2013 al 2017, fino a quando poi lei nella Casa del Gf Vip lo ha lasciato per Ignazio Moser. Successivamente, all’interno della stessa Casa,Monte ha conosciuto Giulia Salemi nell’ottobre del 2018, per poi lasciarsi nel giugno del 2019. Entrambe non hanno un bel ricordo del loro ex, ora che Cecilia è stata ospite aNon lo faccio x moda, podcast di Giulia Salemi, le due hanno avuto modo di spettegolare sul loro ex.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez di nuovo insieme per parlare (male) di un ex | VIDEO

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