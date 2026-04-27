? Cosa sapere Isabella Corda presenta l'installazione Trasparenze sabato 2 maggio al Magazzino Muse di Ancona.. L'opera esplora il legame tra scultura e memoria fisica attraverso l'uso di plexiglas.. Sabato 2 maggio 2026, alle ore 18.30, Magazzino Muse in Via degli Orefici 1F ad Ancona aprirà le porte alla nuova installazione di Isabella Corda, intitolata Trasparenze, un progetto che esplora il legame tra scultura e la memoria fisica del corpo umano. L’evento segna il ritorno dell’artista romana all’interno della galleria anconetana, uno spazio che ha recentemente ospitato diverse iniziative legate al Festival del pensiero plurale. L’opera...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Isabella Corda ad Ancona: nodi e trasparenze tra corpo e memoria

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