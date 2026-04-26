Un ponte di corda sospeso tra gli alberi | così si aiutano i rarissimi oranghi ad attraversare una strada a Sumatra
Un video mostra un orango di Sumatra mentre attraversa una strada utilizzando un ponte di corde sospeso tra gli alberi. La struttura permette all’animale di passare sopra la carreggiata che divide la foresta. Questa soluzione è stata adottata per facilitare il collegamento tra habitat frammentati e contribuire alla conservazione della specie, considerata tra le più rare al mondo. La scena evidenzia come interventi semplici possano supportare la sopravvivenza degli animali selvatici.
Un orango di Sumatra filmato mentre usa un ponte di corde sopra una strada che taglia in due la foresta: una soluzione semplice per collegare habitat frammentati e aiutare la specie a sopravvivere.🔗 Leggi su Fanpage.it
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