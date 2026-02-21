Controlli della Questura in tre centri massaggi | sanzioni per oltre 10 mila euro

La Polizia di Bergamo ha scoperto irregolarità in tre centri massaggi durante controlli effettuati venerdì 20 febbraio, causando sanzioni per oltre 10.000 euro. Le ispezioni miravano a verificare il rispetto delle norme e contrastare eventuali illeciti. Durante le operazioni, sono state identificate irregolarità che hanno portato alle multe e a verifiche più approfondite. Gli agenti hanno anche controllato i documenti dei clienti e del personale presente nei centri.

Bergamo. Nel pomeriggio di venerdì 20 febbraio la Polizia di Stato di Bergamo ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio del capoluogo e in alcuni Comuni limitrofi, con l’obiettivo di rafforzare l’attività di prevenzione e contrasto alle diverse forme di illegalità. Gli operatori della Squadra Mobile, con l’ausilio del personale della polizia locale di Bergamo, hanno effettuato controlli in tre centri massaggi. Al termine delle verifiche sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 10 mila euro e sono state avviate istruttorie finalizzate alla verifica dell’adeguatezza strutturale e delle condizioni igienico-sanitarie degli ambienti.🔗 Leggi su Bergamonews.it Lavoro nero e locali fuori norma, raffica di controlli nella movida: sanzioni per oltre 10 mila euroNelle ultime settimane, la polizia di Stato ha intensificato i controlli nella movida del centro di città. Controlli a San Cristoforo, sanzioni per oltre 20 mila euro: trovati alimenti scaduti o senza etichettaLa questura di Catania ha condotto un’operazione di controllo nel quartiere San Cristoforo, identificando irregolarità relative alla sicurezza alimentare. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LA POLIZIA DI STATO COORDINA CONTROLLI STRAORDINARI INTERFORZE PRESSO ESERCIZI PUBBLICI; Seregno, controlli in un locale: irregolarità in materia di sicurezza e nei rapporti di lavoro; Controlli della polizia nelle stazioni ferroviarie di Bra e Cuneo: identificate 260 persone; Una denuncia per spaccio e due fogli di via per soggetti pericolosi: i controlli della Polizia. Controlli della Questura in tre centri massaggi: sanzioni per oltre 10 mila euroDurante l'operazione individuata una cittadina cinese irregolare sul territorio nazionale: scatta il provvedimento d'espulsione ... bergamonews.it Polizia Crotone: controlli in città: sequestrata drogaVasto controllo della polizia Crotone: sequestrati 44 grammi di droga, una persona denunciata per spaccio e oltre 570 identificati. ilcrotonese.it I CONTROLLI - Operazione interforze della Questura di Napoli con Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Sequestrati tre veicoli e contestate 15 violazioni al Codice della Strada - facebook.com facebook Movida sicura a Terni: controlli della Questura nel centro città x.com